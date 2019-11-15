Метрострой показал, как будет выглядеть вестибюль станции «Путиловская»
Уже через три года, если все пойдет по планам, у жителей юго-запада Петербурга появятся долгожданные станции метро. Сейчас на Красносельско-Калининской ветке идут строительные работы, а пока проектировщики показали, как будет выглядеть павильон «Путиловской», что появится на улице Васи Алексеева. Сама станция запланирована трехзальной колонного типа с посадочной платформой шириной 16,3 метра.
- Обе станции являются классическими для Петербурга объектами глубокого заложения с островными платформами. Особенностью станут станционные двери, как на «Беговой» и «Новокрестовской», что обеспечит безопасность пассажиров, – отметил и.о. заместителя председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Михаил Самборский.
Работы на строительстве шестой линии метро в самом разгаре.Фото: Артем КИЛЬКИН
Сейчас строителями ведется проходка перегонного тоннеля второго пути от станции «Юго-Западная» («Казаковская») до станции «Путиловская», пройдено 1961 м (из 2245 м). Идет работа по перегонному тоннелю по первого пути.
«Путиловская» -пересадочная со станции «Кировский завод» расположится на улице Васи Алексеева, а «Юго-Западная» - на углу улиц Маршала Жукова и Маршала Казакова.
Ввод станций в строй намечен на 2022-й год.
ИСТОЧНИК KP.RU