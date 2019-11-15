2019-11-15T21:21:52+03:00
Звезды

Мединский назвал самых щедрых меценатов года на Международном культурном форуме в Петербурге

Все участники премии «Меценат года» пожертвовали за 2019 год минимум 1 млрд рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Среди благотворителей есть и петербуржцы, но стать обладателями премии им не удалось.Среди благотворителей есть и петербуржцы, но стать обладателями премии им не удалось.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Владимир Мединский наградил победителей премии «Меценат года» на Международном культурном форуме в Петербурге. Всего участвовало 27 регионов России. Соревноваться за победу могли только те, кто пожертвовал за 2019 год минимум 1 миллиард рублей.

В итоге министр культуры РФ чествовал трех филантропов - Василия Верещака за восстановление храма Святителя Великого и создания музейного комплекса А. В. Суворова, Патоха Шодиева за генеральное спонсорство гастролей труппы японского театра Кабуки в России, а также Михаила Карисалова за поддержку Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

- Эта премия – признание заслуг множества российских меценатов, которые поддерживают культурные проекты, ощущают личную ответственность за сохранение объектов наследия, популяризируют культуру и искусство, делая их доступными и близкими для тысяч россиян, - поблагодарил меценатов Владимир Мединский.

Оставшихся 17 благотворителей из разных уголков России отметили почетными дипломами. В частности, их получили из рук министра культуры петербуржцы - доктор физико-математических наук, профессор Юрий Абрамов, гендиректор ООО «КИНЕФ» Вадим Сомов и управляющие партнеры ООО «Логистическая группа Адмирал» Юрий и Дмитрий Саулиди.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Санкт-Петербургский Культурный форум 2019»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге впервые покажут «Мадонну делла Лоджиа» Боттичелли
Инкассатор украл из банкоматов в Петербурге более 8,5 миллионов рублей
«Газель» насмерть задавила женщину на тротуаре в Петербурге
Росгвардейцы нашли потерявшегося в Петербурге 7-летнего мальчика
Петербуржец убил отца осколком кружки в пылу семейной драки
Любопытная лисица прибежала к Ледовой арене в Петербурге
Такси врезалось в ассенизатор и создало огромную пробку на КАД
Петербуржцы прочтут любимые стихотворения на Московском вокзале
Полицейские устроили погоню со стрельбой по колесам фургона в Ленобласти за неадекватным иностранцем
Три туши свинины потерялись на дороге в Купчино
Автомобилисты потрепали себе нервы из-за двухкилометровой пробки на въезде в Пулково
Горе-коммунальщики «вернули» свет на Моховой улице, положив на сломанную лампу смартфон с включенным фонариком
Дмитрий Медведев открыл Международный культурный форум в Петербурге, процитировав Достоевского
«Мостотрест» пошел на компромисс и приютил у себя в офисе Умку, которого ранее закрасили на канале Грибоедова
Четырехлапый таможенник вновь остановил вывоз в Финляндию крупной партии контрабандных сигарет
В Ленобласти спасли кота-джентльмена, смирившегося с одиночеством и мокнувшего под ливнем
Житель Петербурга напоролся на куски острого металла в купленном фарше
Полиция схватила серийного налетчика в Петербурге
Петербуржец сдался и заплатил почти 1 млн рублей алиментов, испугавшись потерять водительские права