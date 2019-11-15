Мединский назвал самых щедрых меценатов года на Международном культурном форуме в Петербурге

15 Нояб. 20:59 2019-11-15T21:21:52+03:00

Среди благотворителей есть и петербуржцы, но стать обладателями премии им не удалось. Фото: Артем КИЛЬКИН

Все участники премии «Меценат года» пожертвовали за 2019 год минимум 1 млрд рублей

Изменить размер текста: A A

Владимир Мединский наградил победителей премии «Меценат года» на Международном культурном форуме в Петербурге. Всего участвовало 27 регионов России. Соревноваться за победу могли только те, кто пожертвовал за 2019 год минимум 1 миллиард рублей.

В итоге министр культуры РФ чествовал трех филантропов - Василия Верещака за восстановление храма Святителя Великого и создания музейного комплекса А. В. Суворова, Патоха Шодиева за генеральное спонсорство гастролей труппы японского театра Кабуки в России, а также Михаила Карисалова за поддержку Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

- Эта премия – признание заслуг множества российских меценатов, которые поддерживают культурные проекты, ощущают личную ответственность за сохранение объектов наследия, популяризируют культуру и искусство, делая их доступными и близкими для тысяч россиян, - поблагодарил меценатов Владимир Мединский.

Оставшихся 17 благотворителей из разных уголков России отметили почетными дипломами. В частности, их получили из рук министра культуры петербуржцы - доктор физико-математических наук, профессор Юрий Абрамов, гендиректор ООО «КИНЕФ» Вадим Сомов и управляющие партнеры ООО «Логистическая группа Адмирал» Юрий и Дмитрий Саулиди.

ИСТОЧНИК KP.RU