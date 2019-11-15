В Ленобласти спасли кота-джентльмена, смирившегося с одиночеством и мокнувшего под ливнем
В Волхове ищут нового хозяина коту Василию, окрас которого напоминает одежду настоящего джентльмена – белую рубашку и элегантный серый фрак. Петербургского денди нашли под проливным дождем, причем он даже не прятался, будто бы смирившись с тяжелой судьбой. Его тут же прихватила домой местный волонтер. Оказалось, прошлый хозяин Василия умер.
- Котик долгое время голодал, пока что он худой. Если его снова исправно кормить, то он станет огромных размеров. В нем сочетаются серьезная внешность с душою ребенка. Кот - интеллигент. Мягкий и забавный лежебока, очень грациозный, - характеризует Василия приютившая его девушка Ирина в паблике «Подслушано Волхов» во «Вконтакте».
Петербургский денди в полный рост особенно шикарен. Фото: vk.com/podslushano_volhov
По словам волонтера, котик хорошо воспитан и приучен к лотку, а к еде совсем не привередлив. Как только он попадает в руки к доброму человеку, сразу начинает мило тарахтеть.
ИСТОЧНИК KP.RU