В Ленобласти спасли кота-джентльмена, смирившегося с одиночеством и мокнувшего под ливнем

15 Нояб. 23:02 2019-11-16T02:28:09+03:00

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В Волхове ищут нового хозяина коту Василию, окрас которого напоминает одежду настоящего джентльмена – белую рубашку и элегантный серый фрак. Петербургского денди нашли под проливным дождем, причем он даже не прятался, будто бы смирившись с тяжелой судьбой. Его тут же прихватила домой местный волонтер. Оказалось, прошлый хозяин Василия умер.

- Котик долгое время голодал, пока что он худой. Если его снова исправно кормить, то он станет огромных размеров. В нем сочетаются серьезная внешность с душою ребенка. Кот - интеллигент. Мягкий и забавный лежебока, очень грациозный, - характеризует Василия приютившая его девушка Ирина в паблике «Подслушано Волхов» во «Вконтакте».

Петербургский денди в полный рост особенно шикарен. Фото: vk.com/podslushano_volhov

По словам волонтера, котик хорошо воспитан и приучен к лотку, а к еде совсем не привередлив. Как только он попадает в руки к доброму человеку, сразу начинает мило тарахтеть.

ИСТОЧНИК KP.RU