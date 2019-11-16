Петербуржцы пожаловались на горы окурков, валяющихся у входа в библиотеку на Троицкой площади

16 Нояб. 17:37 2019-11-16T17:37:09+03:00

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«Какой свинарник», возмущаются жители Петроградского района Петербурга. В субботу, 16 ноября, горожане пожаловались в сети на горы окурков, валяющихся возле 3-й районной библиотеке, расположенной в доме 1 на Троицкой площади. «Бычками» от сигарет также завалена территория рядом с домом 23. Петербуржцы недовольны, что вокруг «книжного храма» царит полное бескультурье.

- Как вы думаете, кто курит? Явно не посетители библиотеки, а тот, кто работает, - выдвинули свою версию горожане.

Однако откуда у недовольных такая уверенность в виновности работников библиотеки, не известно. В сети разразились споры по этому поводу. Горожане уверены, что бросать окурки на землю могли не только сотрудники книжного заведения, но и просто проходящие мимо люди.

В интернете петербуржцы призвали курильщиков, коли уж у них есть такая привычка, не мусорить на улицу, а выбрасывать окурки в урны, чтобы поддерживать статус жителей Культурной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU