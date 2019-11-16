Маленького щенка выбросили из окна на Богатырском проспекте в Петербурге

16 Нояб. 21:24 2019-11-16T21:24:39+03:00

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Жуткий случай произошел в Приморском районе Петербурга. Вечером в субботу, 16 ноября, местная жительница нашла возле парадной дома 7/3 по Богатырскому проспекту мертвого белого щенка. Горожанка сняла видео и опубликовала его в сеть в надежде, что найдутся свидетели происшествия. По мнению женщины, животное кто-то безжалостно выбросил из окна.

- Просьба отозваться свидетелей, кто видел, из какого окна был выброшен щенок по адресу Богатырский 7/3 первая парадная, - бросила клич женщина.

По предположению очевидицы, инцидент произошел с 17 до 18 часов. Судя по опубликованному видео, щенок мертв, так как не подает никаких признаков жизни. Видимо, выбрасывали животное, упаковав в коробку, так как на кадрах он лежит на асфальте рядом с ней.

Горожане в ужасе от жестокого происшествия и надеются, что причастные к смерти животного будут найдены.

Мертвого щенка нашли у парадной на севере Петербурга. Очевидцы считают, что животное выбросили из окна.

ИСТОЧНИК KP.RU