Маленького щенка выбросили из окна на Богатырском проспекте в Петербурге
Жуткий случай произошел в Приморском районе Петербурга. Вечером в субботу, 16 ноября, местная жительница нашла возле парадной дома 7/3 по Богатырскому проспекту мертвого белого щенка. Горожанка сняла видео и опубликовала его в сеть в надежде, что найдутся свидетели происшествия. По мнению женщины, животное кто-то безжалостно выбросил из окна.
- Просьба отозваться свидетелей, кто видел, из какого окна был выброшен щенок по адресу Богатырский 7/3 первая парадная, - бросила клич женщина.
По предположению очевидицы, инцидент произошел с 17 до 18 часов. Судя по опубликованному видео, щенок мертв, так как не подает никаких признаков жизни. Видимо, выбрасывали животное, упаковав в коробку, так как на кадрах он лежит на асфальте рядом с ней.
Горожане в ужасе от жестокого происшествия и надеются, что причастные к смерти животного будут найдены.
Мертвого щенка нашли у парадной на севере Петербурга. Очевидцы считают, что животное выбросили из окна.
ИСТОЧНИК KP.RU