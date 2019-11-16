2019-11-16T22:33:55+03:00
Спорт

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес: Мы завидуем россиянам из-за "Газпром-Арены"

После победы над сборной России (4:1) в заключительном матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 Роберто Мартинес поделился впечатлениями о матче на "Газпром-Арене"
Максим МИХАЛКО
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился впечатлениями о матчеГлавный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился впечатлениями о матчеФото: Артем КИЛЬКИН
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Отборочный матч Евро-2020 на "Газпром Арене" в Петербурге в субботу, 16 ноября, между Россией и Бельгией закончился победой гостей со счетом 4:1. После игры главный тренер сборной "Красных Дьяволов" Роберто Мартинес поделился впечатлениями о происходящем.

-Для нас этот матч был сложным тестом. Мы знали, что сборной России нужно побеждать и она будет агрессивно играть впереди. Поэтому футбол получился открытым , а в первом тайме нам удалось показать многое. Во втором тайме соперник создал намного больше, но не буду строго критиковать за это свою команду. -Возможно, что в отборочном турнире вы попадете в одну группу с Россией. С каким тогда настроением приедете сюда? -Мы обожаем Санкт-Петербург. Это удивительный город, с потрясающим болельщиками и фантастическим стадионом. Мы даже слегка завидуем вам из-за стадиона. Такого в Бельгии нет, поэтому мы мечтаем, что, например, в Брюсселе появится стадион, похожий на "Газпром-Арену". Всегда приезжаем сюда с удовольствием

ИСТОЧНИК KP.RU

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