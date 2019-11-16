Главный тренер сборной России Станислав Черчесов: "Мы решили рискнуть, но Бельгия ошибок не прощает"

16 Нояб. 22:58 2019-11-16T22:58:49+03:00

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В субботу, 16 ноября, сборная России схлестнулась в поединке в бельгийцами в рамках отборочного тура Евро-2020. Однако соотечественники уступили гостям со счетом 1:4. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал свои мысли о том, почему Россия проиграла.

- Что произошло, почему Россия пропускала так легко? -Согласен с этим. Мы повторили ошибки первого матча, когда пропустили после быстрых атак. Но нам для победы в группе требовалось побеждать со счетом 2:0, поэтому сидеть в обороне сегодня не хотелось. Кроме того, было важно проверить себя на фоне столь сильного соперника в открытом футболе. Сейчас такая возможность появилась. В другой турнирной ситуации мы скорее всего сыграли бы с более осторожной тактикой. -Много ли футболисты подвергнутся критике за этот матч? -Игрокам сейчас нужна не критика, нужны подсказки - что сделать для более успешной игры в следующий раз. -Как вы оцените готовность Санкт-Петербурга и его болельщиков к чемпионату Европы? -Мы уже привыкли, что здесь всегда великолепная атмосфера и всегда полный стадион. Сегодня было тоже самое, поэтому в Петербурге каждый раз играет с удовольствием. -Сегодня сборная России чаще, чем обычно, владела мячом. Как это удалось? И что лучше - больше держать мяч или отдавать его сопернику? -Вас попросил этот вопрос задать мой коллега? (Смех в зале) Мы же с Бельгием можем сыграть и в групповом турнире чемпионата Европы. Если сейчас все расскажу, то потом будет неинтересно. -Можно ли матч с Бельгией назвать экспериментом? -Нет. Но наша тактика была риском. Мы увидели, что нужно для более сильной игры против таких соперников. Готовность сборной России была не такой, как на чемпионате мира 2018 года. Без максимальной готовности на равных с командами уровня Бельгии играть невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU