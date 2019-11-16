2019-11-16T22:58:49+03:00
Спорт

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов: "Мы решили рискнуть, но Бельгия ошибок не прощает"

Поражение со счетом 1:4 от сборной Бельгии не позволило России занять первое место в отборочной группе I к чемпионату Европы - 2020. После матча игру сборной России прокомментировал ее главный тренер
Максим МИХАЛКО
Поделиться:
Комментарии: comments4
Станислав Черчесов прокомментировал проигрыш сборной России в матче с БельгиейСтанислав Черчесов прокомментировал проигрыш сборной России в матче с БельгиейФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В субботу, 16 ноября, сборная России схлестнулась в поединке в бельгийцами в рамках отборочного тура Евро-2020. Однако соотечественники уступили гостям со счетом 1:4. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал свои мысли о том, почему Россия проиграла.

- Что произошло, почему Россия пропускала так легко? -Согласен с этим. Мы повторили ошибки первого матча, когда пропустили после быстрых атак. Но нам для победы в группе требовалось побеждать со счетом 2:0, поэтому сидеть в обороне сегодня не хотелось. Кроме того, было важно проверить себя на фоне столь сильного соперника в открытом футболе. Сейчас такая возможность появилась. В другой турнирной ситуации мы скорее всего сыграли бы с более осторожной тактикой. -Много ли футболисты подвергнутся критике за этот матч? -Игрокам сейчас нужна не критика, нужны подсказки - что сделать для более успешной игры в следующий раз. -Как вы оцените готовность Санкт-Петербурга и его болельщиков к чемпионату Европы? -Мы уже привыкли, что здесь всегда великолепная атмосфера и всегда полный стадион. Сегодня было тоже самое, поэтому в Петербурге каждый раз играет с удовольствием. -Сегодня сборная России чаще, чем обычно, владела мячом. Как это удалось? И что лучше - больше держать мяч или отдавать его сопернику? -Вас попросил этот вопрос задать мой коллега? (Смех в зале) Мы же с Бельгием можем сыграть и в групповом турнире чемпионата Европы. Если сейчас все расскажу, то потом будет неинтересно. -Можно ли матч с Бельгией назвать экспериментом? -Нет. Но наша тактика была риском. Мы увидели, что нужно для более сильной игры против таких соперников. Готовность сборной России была не такой, как на чемпионате мира 2018 года. Без максимальной готовности на равных с командами уровня Бельгии играть невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС Ленобласти выпустило предупреждение о надвигающемся тумане
В Петербурге мужчина насмерть отравился метанолом
В Петербурге из-за аварии из люка на улице бьет фонтан кипятка
В Петербурге объявилась банда лжегазовиков, которая обкрадывает пенсионерок
В Ленобласти подростки-лихачи устроили гонки с полицией и стрельбой
В «Пулково» задержали мужчину, который до смерти забил знакомого
Петербурженка угрожала взорвать дом из-за того, что родные не пускали ее в квартиру
В Петербурге прохожий расстрелял дебоширов, которые избивали человека
В Петербурге учитель порезала ножницами вещи ученика, когда тот слушал музыку на уроке
Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель: "Всегда рад возвращаться в Петербург"
Cтанислав Черчесов: "Сборная России тоже собирается побороться за Кубок Европы"
Артем Дзюба: "В ноябре сборная России всегда играет плохо"
Артем Дзюба: "Хорошо, что такая пощечина прилетела сейчас"
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес: Мы завидуем россиянам из-за "Газпром-Арены"
Маленького щенка выбросили из окна на Богатырском проспекте в Петербурге
Подросткам-экстремистам, избившим мигранта в парке Петербурга, избрали меру пресечения
Вышедшая из комы лиса, найденная в Ленобласти, занялась «художественной ковкой» клетки
Петербуржцы пожаловались на горы окурков, валяющихся у входа в библиотеку на Троицкой площади
Студент пожаловался Бастрыкину на доцента Соколова