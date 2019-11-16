2019-11-16T23:03:09+03:00
Спорт

Артем Дзюба: "Хорошо, что такая пощечина прилетела сейчас"

Капитан сборной России прокомментировал разгромное поражение от сборной Бельгии.
Максим МИХАЛКО
Поделиться:
Дзюба прокомментировал проигрыш в матче сборных России и БельгииДзюба прокомментировал проигрыш в матче сборных России и БельгииФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Болельщики сборной России в субботу, 16 ноября, покидали "Газпром Арену" в Петербурге опечаленные проигрышем команды соотечественников. Матч в рамках отборочного тура Евро-2020 выиграли со счетом 4:1 соперники - сборная Бельгия. О том, почему российские футболисты не смогли одержать победу, рассказал капитан сборной Артем Дзюба.

- Трудно понять,как играть с Бельгией. Соперники показали свой класс - нанесли 5 ударов и забили 4 гола. Причем пропускали мы не в очевидным моментах. У нас тоже были подобные моменты, но мы их не забивали, а соперник забивал. Хорошо, что такая пощечина прилетела - нам вовремя указали на ошибки. Четыре гола мы раньше не пропускали, теперь есть о чем подумать. Это и есть уровень чемпионата Европы - одна ошибки и сразу гол.

Несмотря на поражение, Россия все равно будет участвовать летом в играх. Петербург станет городом-хозяйкой, принимающей матчи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС Ленобласти выпустило предупреждение о надвигающемся тумане
В Петербурге мужчина насмерть отравился метанолом
В Петербурге из-за аварии из люка на улице бьет фонтан кипятка
В Петербурге объявилась банда лжегазовиков, которая обкрадывает пенсионерок
В Ленобласти подростки-лихачи устроили гонки с полицией и стрельбой
В «Пулково» задержали мужчину, который до смерти забил знакомого
Петербурженка угрожала взорвать дом из-за того, что родные не пускали ее в квартиру
В Петербурге прохожий расстрелял дебоширов, которые избивали человека
В Петербурге учитель порезала ножницами вещи ученика, когда тот слушал музыку на уроке
Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель: "Всегда рад возвращаться в Петербург"
Cтанислав Черчесов: "Сборная России тоже собирается побороться за Кубок Европы"
Артем Дзюба: "В ноябре сборная России всегда играет плохо"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов: "Мы решили рискнуть, но Бельгия ошибок не прощает"
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес: Мы завидуем россиянам из-за "Газпром-Арены"
Маленького щенка выбросили из окна на Богатырском проспекте в Петербурге
Подросткам-экстремистам, избившим мигранта в парке Петербурга, избрали меру пресечения
Вышедшая из комы лиса, найденная в Ленобласти, занялась «художественной ковкой» клетки
Петербуржцы пожаловались на горы окурков, валяющихся у входа в библиотеку на Троицкой площади
Студент пожаловался Бастрыкину на доцента Соколова