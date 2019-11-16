Артем Дзюба: "Хорошо, что такая пощечина прилетела сейчас"

16 Нояб. 23:03 2019-11-16T23:03:09+03:00

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Болельщики сборной России в субботу, 16 ноября, покидали "Газпром Арену" в Петербурге опечаленные проигрышем команды соотечественников. Матч в рамках отборочного тура Евро-2020 выиграли со счетом 4:1 соперники - сборная Бельгия. О том, почему российские футболисты не смогли одержать победу, рассказал капитан сборной Артем Дзюба.

- Трудно понять,как играть с Бельгией. Соперники показали свой класс - нанесли 5 ударов и забили 4 гола. Причем пропускали мы не в очевидным моментах. У нас тоже были подобные моменты, но мы их не забивали, а соперник забивал. Хорошо, что такая пощечина прилетела - нам вовремя указали на ошибки. Четыре гола мы раньше не пропускали, теперь есть о чем подумать. Это и есть уровень чемпионата Европы - одна ошибки и сразу гол.

Несмотря на поражение, Россия все равно будет участвовать летом в играх. Петербург станет городом-хозяйкой, принимающей матчи.

ИСТОЧНИК KP.RU