Артем Дзюба: "В ноябре сборная России всегда играет плохо"

16 Нояб. 23:16 2019-11-16T23:16:52+03:00

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Футболисты сборной России, безусловно, были разочарованы разгромом сборной Белигии в матче в рамках отборочного тура Евро-2020, который состоялся в субботу, 16 ноября, на стадионе "Газпро Арена" в Петербурге. Несмотря на это, игроки не унывают и не собираются опускать руки. Капитан сборной России Артем Дзюба рассказал, о чем футболисты говорили после матча в раздевалке.

- Станислав Черчесов не ругался. Он сказал: "Хорошо, что получили именно сейчас. Но в перерыве задавал вопросы. Почему не подстраховали Марио, почему никого не оказалось на подборе перед вторым пропущенным голом, почему три человека выскочили на Мертенса перед третьим. Будем разбирать свои ошибки, у нас перед чемпионатом Европы для этого много времени.А в ноябре сборная России всегда играет плохо. Не знаю, с чем это связано, - отметил Дзюба.

Поражение оставило команду сборной России на втором месте в группе I, бельгийцы досрочно гарантировали себе первое место. Обе команды ранее уже обеспечили себе путевки в финальную часть турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU