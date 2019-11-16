2019-11-16T23:25:03+03:00
Спорт

Cтанислав Черчесов: "Сборная России тоже собирается побороться за Кубок Европы"

Главный тренер сборной России рассказал о шансах команды на чемпионате Европы
Максим МИХАЛКО
Поделиться:
Станислав Черчесов заявил, что сборная России поборется за кубок ЕвропыСтанислав Черчесов заявил, что сборная России поборется за кубок ЕвропыФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

После игры сборных Россия - Бельгия в субботу, 16 ноября, на "Газпром Арене" в Петербурге "Красные Дьяволы" досрочно гарантировали себе первое место в Евро-2020. Однако, как считает главный тренер российских футболистов Станислав Черчесов, это еще не повод расслабляться.

- Когда я говорю, каждый журналист воспринимает мои слова по-своему. Кто-то передает мои слова так, что можно подумать, я сказал, что мы намерены выиграть чемпионат Европы. Но я могу ответить только за то, что действительно говорю. На чемпионате Европы приедут много сильных команд, которые будут ставить высокие задачи. Сборная России тоже хочет себя проявить и побороться за Кубок Европы, - отметил Черчесов.

Напомним, что матч Россия - Бельгия 16 ноября закончился победой последних со счетом 1:4.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС Ленобласти выпустило предупреждение о надвигающемся тумане
В Петербурге мужчина насмерть отравился метанолом
В Петербурге из-за аварии из люка на улице бьет фонтан кипятка
В Петербурге объявилась банда лжегазовиков, которая обкрадывает пенсионерок
В Ленобласти подростки-лихачи устроили гонки с полицией и стрельбой
В «Пулково» задержали мужчину, который до смерти забил знакомого
Петербурженка угрожала взорвать дом из-за того, что родные не пускали ее в квартиру
В Петербурге прохожий расстрелял дебоширов, которые избивали человека
В Петербурге учитель порезала ножницами вещи ученика, когда тот слушал музыку на уроке
Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель: "Всегда рад возвращаться в Петербург"
Артем Дзюба: "В ноябре сборная России всегда играет плохо"
Артем Дзюба: "Хорошо, что такая пощечина прилетела сейчас"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов: "Мы решили рискнуть, но Бельгия ошибок не прощает"
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес: Мы завидуем россиянам из-за "Газпром-Арены"
Маленького щенка выбросили из окна на Богатырском проспекте в Петербурге
Подросткам-экстремистам, избившим мигранта в парке Петербурга, избрали меру пресечения
Вышедшая из комы лиса, найденная в Ленобласти, занялась «художественной ковкой» клетки
Петербуржцы пожаловались на горы окурков, валяющихся у входа в библиотеку на Троицкой площади
Студент пожаловался Бастрыкину на доцента Соколова