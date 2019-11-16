Cтанислав Черчесов: "Сборная России тоже собирается побороться за Кубок Европы"

16 Нояб. 23:25 2019-11-16T23:25:03+03:00

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После игры сборных Россия - Бельгия в субботу, 16 ноября, на "Газпром Арене" в Петербурге "Красные Дьяволы" досрочно гарантировали себе первое место в Евро-2020. Однако, как считает главный тренер российских футболистов Станислав Черчесов, это еще не повод расслабляться.

- Когда я говорю, каждый журналист воспринимает мои слова по-своему. Кто-то передает мои слова так, что можно подумать, я сказал, что мы намерены выиграть чемпионат Европы. Но я могу ответить только за то, что действительно говорю. На чемпионате Европы приедут много сильных команд, которые будут ставить высокие задачи. Сборная России тоже хочет себя проявить и побороться за Кубок Европы, - отметил Черчесов.

Напомним, что матч Россия - Бельгия 16 ноября закончился победой последних со счетом 1:4.

ИСТОЧНИК KP.RU