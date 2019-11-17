2019-11-17T00:01:07+03:00
Спорт

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель: "Всегда рад возвращаться в Петербург"

Полузащитник сборной Бельгии, отыгравший четыре с половиной года в «Зените», поделился впечатлениями от возвращения в Санкт-Петербург и от победы над сборной России
Максим МИХАЛКО
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Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель рассказал, что был рад вернуться в ПетербургПолузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель рассказал, что был рад вернуться в ПетербургФото: Артем КИЛЬКИН
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Игрок сборной Бельгии Аксель Витсель, который с 2012 по 2016 играл бок о бок с петербургскими футболистами в ФК "Зенит", после матча в рамках отборочного тура Евро-2020 в субботу, 16 ноября, поделился своим впечатлением от возвращения в Северную столицу.

- Я был счастлив вернуться в Санкт-Петербург – у меня хороши воспоминания, связанные с «Зенитом». На чемпионате мира тоже все было здорово. Сегодня тоже играли при отличном атмосфере , соперник показал достойный футбол. Например, дома нам против России было играть легче. У сборной России хороший уровень, - подметил Витсель.

Напомним, что матч Россия - Бельгия, состоявшийся на "Газпром Арене" в Петербурге закончился для соотечественников поражением. "Красные Дьяволы" лидировали со счетом 4:1. Это означает, что они буквально уже обеспечили себе победу в Кубке Европы. Несмотря на это, по словам главного тренера сборной России Станислава Черчесова, российские игроки еще поборются за первенство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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