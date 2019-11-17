В Петербурге учитель порезала ножницами вещи ученика, когда тот слушал музыку на уроке

СЕГОДНЯ 09:49 2019-11-17T09:50:50+03:00

Парень заявил, что имеет право сидеть в наушниках, потому что "родился в России"

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О ЧП в школе Приморского района Петербурга рассказали ученики. Парень слушал музыка в наушниках прямо на уроке. Педагог вспылила, взяла ножницы и хотел перерезать провод, но порвала ученику одежду. Конфликт записали одноклассники парня.

- Человек не может издеваться, не может оскорблять, - говорит учительница. - Я тебе сейчас не только вещь тебе испорчу.

- Я родился в России, - заявляет ученик.

- Это не дает тебе право, что ты издеваешься над учителем. Ты сидишь в наушниках, нагло улыбаешься учителю в лицо. И говоришь: "Я безнаказан". Я буду над вами издеваться, потому что я считаю, что это нормально. Так?

Перепалка длилась несколько минут. После этого ученики решили обнародовать запись и выложить ее в социальных сетях. Но большинство горожан встали на сторону учителя.

- Я за преподавателя, - написал пользователь Александр. - Эти школьники права выучили, а обязанности - нет.У учителей вообще все рычаги воздействия на них отобрали.

В ЧП будет разбираться руководство школы.

ИСТОЧНИК KP.RU