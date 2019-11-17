2019-11-17T10:02:14+03:00
Происшествия

В Петербурге прохожий расстрелял дебоширов, которые избивали человека

Мужчина сам пришел в полицию и рассказал о конфликте
Роман ЛЯЛИН
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Мужчина расстрелял мигранта, который со своим другом избивал оппонентаМужчина расстрелял мигранта, который со своим другом избивал оппонентаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге полиция установила детали ночного расстрела 35-летнего мигранта на улице Центральной. Иностранца госпитализировали в больницу с ранением от травматического пистолета. После того, как врачи оказали ему помощь, мужчину отпустили. Но теперь ему придется вернуться в полицию. Ведь как оказалось, он получил травмы, когда сам избивал другого человека.

- Около 04.00 в полицию самостоятельно пришел мужчина, который пояснил, что выстрелил в потерпевшего, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Мужчина стал свидетелем того, как двое избивают одного и сделал им замечание. Один из участников потасовки был пьян и стал ему угрожать, попытался накинуться.

Тогда прохожий и выстрелили в мигранта из пистолета. Полицейские возбудили административное дело по статье "Побои". И сейчас разбираются в конфликте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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