2019-11-17T10:32:58+03:00
Происшествия

Петербурженка угрожала взорвать дом из-за того, что родные не пускали ее в квартиру

Теперь ей грозит до трех лет колонии
Роман ЛЯЛИН
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Дом проверили на наличие бомбДом проверили на наличие бомбФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге задержали 39-летнюю горожанку, которая позвонила в полицию и стала кричать, что взорвет дом. ЧП произошло на Малой Балканской улице. Женщина была пьяна и не могла попасть в квартиру. По ее словам, родственники отказывались ее пускать. Тогда она и решили пойти на отчаянный шаг.

- На место оперативно прибыли полицейские, которые задержали гражданку и доставили ее в отдел, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Проведенной проверкой опасных предметов не обнаружено. В отношении гражданки составлен протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Также на женщину уже возбудили уголовное дело за ложное сообщение об акте терроризма. Теперь ей грозит до трех лет колонии. Сейчас ее отпустили домой. Смогла ли она попасть в свою квартиру после этого, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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