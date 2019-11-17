2019-11-17T11:14:46+03:00
Происшествия

В «Пулково» задержали мужчину, который до смерти забил знакомого

После кровавой расправы парень хотел скрыться из города
Роман ЛЯЛИН
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В аэропорту задержали беглецаВ аэропорту задержали беглецаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Трагедия произошла 8 ноября в доме по улице Адмирала Черокова в Санкт-Петербурге. 21-летний парень выпивал со своим 35-летним приятелем. Во время вечеринки знакомые поссорились. Во время перепалки младший забил старшего друга руками и скрылся. полицейские быстро установили его личность и задержали, когда тот пытался скрыться из города.

- На территории аэропорта «Пулково» опергруппой УМВД России совместно с сотрудниками линейного отдела МВД России по аэропорту «Пулково» задержан 21-летний мужчина, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ленинградской области. - Он во время ссоры руками нанес несколько ударов погибшему, после чего с места происшествия скрылся.

Сейчас подозреваемый уже задержан. На него возбудили уголовное дело. За смерть приятеля парню грозит до 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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