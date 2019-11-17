В Ленобласти подростки-лихачи устроили гонки с полицией и стрельбой

СЕГОДНЯ 11:48 2019-11-17T11:51:19+03:00

Изменить размер текста: A A

На улицах Петербурге двое друзей решили устроить гонки в стиле героев фильма "Форсаж". Парней на автомобиле "ВАЗ" сотрудники полиции заметили на 375 километре трассы "Вологда- Новая Ладога" в районе деревни Чудцы. Сотрудники ГИБДД хотели остановить машину, но водитель их проигнорировал и стал скрываться. Тогда силовики и пустились за ним в погоню.

- Во время погони было произведено несколько выстрелов по колесам преследуемой машины, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Автомобиль был остановлен. Водителю удалось скрыться, пассажир был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 15-летний житель города Пикалево.

Подросток рассказал полицейским, что за рулем машины был его 18-летний знакомый. Сейчас силовики разыскивают лихача.

ИСТОЧНИК KP.RU