В Петербурге объявилась банда лжегазовиков, которая обкрадывает пенсионерок

СЕГОДНЯ 12:19 2019-11-17T12:19:47+03:00

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В Петербурге сотрудникам полиции поступило сразу две жалобы на лжегазовиков, которые обкрадывают пенсионерок. Первое преступление произошло в доме по Дибуновской улице. К 72-летней пенсионерке пришли четверо неизвестных, которые заявили, что им нужно проверить газовое оборудование.

- Они рассказали женщине, что у нее проблемы с плитой, поэтому нужно купить и установить новую, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Женщина передала преступники 30 тысяч рублей. После ухода лжегазовиков заявительница обнаружила пропажу сумки с деньгами, а также ювелирных изделий. Общий ущерб женщина оценила в 340 тысяч рублей.

Еще одно похожее преступление произошло в Приморском районе. Там обокрали 80-летнюю пенсионерку в доме по Ланскому шоссе. Преступники представились сотрудниками газовой службы. здесь ущерб оказался меньше - 5 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовные дела по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU