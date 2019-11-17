В Петербурге из-за аварии из люка на улице бьет фонтан кипятка
Коммунальная авария произошла на Витебском проспекте, возле дома - 79. Там, по словам очевидцев, прорвало трубу. Из-за этого из люка бьет фонтан кипятка. Прохожие опасаются, что под него могут попасть дети и ошпариться. Ведь рядом находятся школа и детский сад.
- Кипяток хлещет из люка минут 30, - рассказывают очевидцы. - Между садиком и школой. Автомобили не могут убрать. МЧС на месте, приехали быстро.
Сейчас в ЧП разбираются сотрудники МЧС и коммунальщики. Житель ближайших домов опасаются, что у них из-за аварии пропадет горячая вода.
- Сейчас все перероют, главное чтобы поменяли трубы качественно, скоро зима, - пишут горожане.
Правда, об отключении горячей воды новостей от управляющей компании не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU