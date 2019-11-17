2019-11-17T13:52:21+03:00
Происшествия

В Петербурге из-за аварии из люка на улице бьет фонтан кипятка

ЧП произошло между садиком и школой
Роман ЛЯЛИН
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На улице фонтан кипятка Фото: ДТП и ЧП ПетербургаНа улице фонтан кипятка Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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Коммунальная авария произошла на Витебском проспекте, возле дома - 79. Там, по словам очевидцев, прорвало трубу. Из-за этого из люка бьет фонтан кипятка. Прохожие опасаются, что под него могут попасть дети и ошпариться. Ведь рядом находятся школа и детский сад.

- Кипяток хлещет из люка минут 30, - рассказывают очевидцы. - Между садиком и школой. Автомобили не могут убрать. МЧС на месте, приехали быстро.

Сейчас в ЧП разбираются сотрудники МЧС и коммунальщики. Житель ближайших домов опасаются, что у них из-за аварии пропадет горячая вода.

- Сейчас все перероют, главное чтобы поменяли трубы качественно, скоро зима, - пишут горожане.

Правда, об отключении горячей воды новостей от управляющей компании не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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