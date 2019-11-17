В Петербурге мужчина насмерть отравился метанолом
В Петербурге силовики выясняют, как 40-летний мужчина отравился спиртом. Горожанин поступил в больницу с отравлением. Врачей вызвал его приятель, который рассказал, что друг к нему пришел пьяный в гости. Через какое-то время ему резко стало плохо. Медики сразу же госпитализировали отравившегося в больницу. Но спасти его не удалось.
- В больнице мужчина скончался, - рассказал "КП-Петербург" источник. - Предварительно, причина смерти - отравление.
Медики выяснили, что спирт, предварительно был метиловый. Что именно пил погибший, сейчас выясняют сотрудники полиции, которые проводят проверку по факту смерти.
О семье погибшего пока ничего неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU