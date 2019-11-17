МЧС Ленобласти выпустило предупреждение о надвигающемся тумане

СЕГОДНЯ 15:39 2019-11-17T15:41:11+03:00

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В Ленинградской области 18 ноября в отдельных районах ожидается туман. Об этом предупреждают сотрудники регионального МЧС. Спасатели призывают быть осторожнее на дорогах и на акваториях.

- Повышается вероятность ДТП, в том числе крупных и с участием детей, - поясняют в МЧС. - Более трети всех самых серьезных автомобильных аварий происходит именно в условиях тумана.

Спасатели призывают быть осторожнее. если у вас маленький стад вождения, то лучше не садиться за руль или не ездить на дальние расстояния.

- Дело в том, что в тумане человеческий глаз теряет способность точно рассчитывать расстояние до впереди идущего автомобиля, а также иного препятствия. Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле, - уточняют спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU