2019-11-17T16:34:01+03:00
Звезды

В Русском музее проведут «культурный променад» по выставке Репина

Количество мест, по словам сотрудников, ограничено
Роман ЛЯЛИН
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Русский музей приглашает на выставку Фото: скрин rusmuseum.ruРусский музей приглашает на выставку Фото: скрин rusmuseum.ru
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Жители Петербурга выстраиваются в очереди, чтобы попасть на выставку Репина в Русский музей. Ажиотаж на экспозиции сохраняется с октября. В музее представили более 250 картин великого художника. И теперь 23 ноября сотрудники культурного учреждения решили провести "культурный променад".

- Приходите в Русский музей 23 ноября! У вас будет уникальная возможность не только в деталях познакомиться с творчеством великого художника, но и узнать о его музыкальных предпочтениях, - поясняют в Русском музее. - «Погружение в эпоху» - таков принцип популярного проекта «Культурный променад».

Экскурсия начнется в 11 часов утра. Вход на "культурный променад" платный. Количеств месте, как заявили, в музее будет ограничено.

- В программе прозвучат произведения композиторов, популярных во второй половине XIX - начале XX века. Тщательно подобранный репертуар и высокий уровень исполнительского мастерства гарантируют только положительные эмоции, - добавляют в музее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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