Жителей Петербурга ждет похолодание на следующей неделе

17 Нояб. 17:13 2019-11-17T17:14:26+03:00

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В Санкт-Петербург на следующей неделе придет похолодание. Синоптики обещают, что в городе установится минусовая температура. Но при это метеорологи успокаивают, что такая погода - норма для ноября.

- Что ждет петербуржцев на новой неделе: тепло до четверга +2...+7, но пасмурно, местами небольшие дожди, - рассказывает специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. - В пятницу начнется похолодание, уже не выше -1...+4, в выходные -4...+1, такая же температура ожидается в начале новой недели. При этом осадки локальные и слабые.

По словам метеоролога, похолодание вернет температурный режим "в рамки климатической нормы".

ИСТОЧНИК KP.RU