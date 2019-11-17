В Петербурге водитель каршеринга устроил аварию на перекрестке Испытателей

17 Нояб. 18:14 2019-11-17T18:14:45+03:00

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В Петербурге горожане сообщают об очередной аварии с участием каршеринговой машины. На этот раз ДТП произошло на перекрестке Испытателей и Сизова. Шофер на элитной иномарке не справился с управлением и улетел в ограждение.

- Водитель Ауди рванул с перекрестка Испытателей и Сизова, сбил забор и оказался на газоне, - рассказывают очевидцы.

К счастью, в аварии на этот раз никто не пострадал. А вот водителю придется возместить ущерб за ДТП. Из-за частых аварий с каршеринговыми автомобиля, петербуржцы предпочитают объезжать их стороной.

- На дороге стал держатся подальше от каршерингов, - делятся горожане.

К слову, попадаются водители, которые покупают чужие аккаунты для вождения машиной. Иногда за рулем могут оказаться люди, у которых даже нет водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU