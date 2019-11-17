В Выборге второй раз подожгли здание суда
В Выборге неизвестный пироман во второй раз устроил нападение на здание суда. Перввый раз попытка поджога была в ночь на 6 ноября. Теперь же неизвестный вернулся и вновь попытался поджечь Здание. Ранним утром начался пожар. К месту происшествия мразу же выехали сотрудники МЧС.
- На месте происшествия работала дежурная смена 52 пожарно-спасательной части, - рассказали в ГУ МЧс по Ленинградской области. - Горела обстановка в административном здании на общей площади 3 квадратных метра. Информация о пострадавших не поступала. Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района.
Сейчас спасатели разбираются в причинах пожара. По словам местных жителей, там был устроен поджог.
ИСТОЧНИК KP.RU