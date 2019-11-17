В Выборге второй раз подожгли здание суда

17 Нояб. 19:41 2019-11-17T19:42:45+03:00

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В Выборге неизвестный пироман во второй раз устроил нападение на здание суда. Перввый раз попытка поджога была в ночь на 6 ноября. Теперь же неизвестный вернулся и вновь попытался поджечь Здание. Ранним утром начался пожар. К месту происшествия мразу же выехали сотрудники МЧС.

- На месте происшествия работала дежурная смена 52 пожарно-спасательной части, - рассказали в ГУ МЧс по Ленинградской области. - Горела обстановка в административном здании на общей площади 3 квадратных метра. Информация о пострадавших не поступала. Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района.

Сейчас спасатели разбираются в причинах пожара. По словам местных жителей, там был устроен поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU