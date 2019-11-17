2019-11-17T20:40:50+03:00
Происшествия

В Петербурге арестовали гонщика с наркотиками, который на каршеринге сбил полицейского

Новый год он встретит в СИЗО
Роман ЛЯЛИН
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Полицейские задержали подозреваемогоПолицейские задержали подозреваемого
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В Петербурге суд арестовал гонщика, который с наркотиками пытался скрыться от полиции. Парень арендовал каршеринговый автомобиль БМВ и попытался его угнать. Сотрудники полиции его заметили на заправке и решили задержать. Но тот стал сопротивляться и сбил силовика, после чего доехал до Колпино, где врезался в поребрик.

- Мужчина незаконно хранил при себе без цели сбыта наркотики весом 2.7 грамма, - рассказывают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Задержанный употребляет наркотики, не работает.

После аварии на улице Клубной мужчина сбежал. Сейчас он находится в "Городская больнице №26". Там, к слову, суд и провел выездное заседание. Задержанный просил посадить его под домашний арест. Но представители Фемиды не согласились с его просьбой и отправили в СИЗО на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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