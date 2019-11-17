В Петербурге водитель Mercedes устроил аварию из четырех машин: пострадал младенец

17 Нояб. 22:50 2019-11-17T22:51:28+03:00

Шофер, по одной из версий, был пьян в момент ДТП

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Массовая авария произошла в Выборгском районе Петербурга на проспекте Просвещения. Водитель Mercedes E200 врезался в Chevrolet. Та в свою очередь по принципу домино собрала "паравоз", отскочив в Mazda, которая врезалась в Opel.

- Водитель Мерседеса с признаками алкогольного опьянения, - рассказывают в группе "Дорожный инспектор". - Бунтовал и отпирался от освидетельствования. За это был выписан протокол"Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Отказ - это 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав от 1,5 до 2-х лет.

В аварии пострадал двое пассажиров Chevrolet, среди них - семимесячный младенец. Сейчас в ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU