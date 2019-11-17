В Петербурге щенка закрыли в коробке и выбросили из окна многоэтажки: питомец погиб

17 Нояб. 23:03 2019-11-17T23:07:28+03:00

Соседи по дому теперь ищут извергов, которые это сделали

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В Петербурге жители дома по Богатырскому проспекту устроили бунт после гибели щенка. Неизвестные запихали щенка в коробку и выбросили его из окна многоэтажки. Питомец от полученных травм погиб. Его тушка лежит прямо возле подъезда. Соседей возмутил жестокий поступок. Они намерены отыскать изверга, который убил четвероногого друга.

- Просим отозваться свидетелей, кто видел, из какого окна был выброшен щенок из первой парадной дома 7/3 по Богатырскому проспекту 16 ноября с 17-18:00, - сообщается в группе "Признавашки ДТП и ЧП".

Жителей дома и горожан шокировала смерть щенка.

- Очень горько и грустно. И да. Хочется верить что закон бумеранга в жизни никто не отменял, - написала пользователь Елена.

Другие горожане предположили, что щенок сам выпрыгнул. Но им на это заметили, что питомец в коробке не смог бы такое совершить.

К слову, если подтвердится, что щенок был убит, то преступнику будет грозить уголовная ответственность за жестокое обращение с животными.

ИСТОЧНИК KP.RU