2019-11-18T07:44:56+03:00
Общество

В Шушарах во дворе многоэтажного дома зарезали барана во время свадьбы

Суровый обычай провели прямо возле парадной
Роман ЛЯЛИН
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Барана зарезали во дворе Фото: Признавашки ДТП и ЧП ПетербургаБарана зарезали во дворе Фото: Признавашки ДТП и ЧП Петербурга
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Жители дома в Шушарах шокированы проведенным во дворе обычаем. Во время свадьба во дворе многоэтажки зарезали барана. Для этого возле парадной расстелили специальную пленку. После этого тушу животного отнесли в машину. Расправа произошла на глазах у соседей, которые сняли происходящее на видео.

- В Шушарах на свадьбе во дворе многоэтажного дома зарезали барана, - поделился автор видео.

На кадрах видно группу людей и невесту в свадебном платье.

- Ребята, я сам мусульманин и придерживаюсь традиций, но так прямо у парадной - это уже перебор, - заявил один из горожан. - Это можно было сделать где-нибудь на поле загородом, выехать всем кортежем и культурно приехать во двор к себе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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