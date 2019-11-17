В Шушарах во дворе многоэтажного дома зарезали барана во время свадьбы
Жители дома в Шушарах шокированы проведенным во дворе обычаем. Во время свадьба во дворе многоэтажки зарезали барана. Для этого возле парадной расстелили специальную пленку. После этого тушу животного отнесли в машину. Расправа произошла на глазах у соседей, которые сняли происходящее на видео.
- В Шушарах на свадьбе во дворе многоэтажного дома зарезали барана, - поделился автор видео.
На кадрах видно группу людей и невесту в свадебном платье.
- Ребята, я сам мусульманин и придерживаюсь традиций, но так прямо у парадной - это уже перебор, - заявил один из горожан. - Это можно было сделать где-нибудь на поле загородом, выехать всем кортежем и культурно приехать во двор к себе.
ИСТОЧНИК KP.RU