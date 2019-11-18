2019-11-18T08:40:03+03:00
Общество

Хакер за 20 минут взломал сеть wi-fi «Сапсана» и получил доступ к данным пассажиров

Попутно стало понятно, почему интернет в поездах «Петербург-Москва» такой медленный
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Хакер взломал беспроводной интернет "Сапсана" и нашел данные пассажиров.Хакер взломал беспроводной интернет "Сапсана" и нашел данные пассажиров.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Знания, умения и немного свободного времени - все, что понадобилось одному из специалистов по компьютерной безопасности, чтобы взломать сеть wi-fi поезда «Сапсан», шедшего из Петербурга в Москву. За 20 минут хакер смог не только получить доступ ко всем данным пассажиров, но и понять, почему интернет в поездке такой медленный.

- При авторизации местный wi-fi попросил меня ввести номер вагона, места и последние 4 цифры паспорта, что меня заинтересовало. Значит «Сапсан» у себя локально хранит данные о всех пассажирах. Оказалось, что получить к ним доступ совсем не трудно, - написал на техническом портале Habr пользователь keklick1337.

Для специалиста по кибербезопасности понадобилось лишь несколько минут, чтобы проникнуть в локальную сеть поезда. «Походив» по серверам, хакер нашел и данные пассажиров и причину «тормозящего» wi-fi - перегруз оперативной памяти.

- Все настроено ужасно, одинаковые пароли везде, и хранение данных в текстовых документах тоже «очень хорошо», - отмечает keklick1337.

Сам он посоветовал железнодорожникам исправить ситуацию и пообещал через пару месяцев снова все протестировать на уязвимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
16-летнюю воспитанницу детдома изнасиловали в отеле на Выборгском шоссе
Прокуратура потребовала закрыть хостел на Дивенской улице
В Красном Селе безработный на иномарке украл 20 гранитных плит
Трое неизвестных ограбили квартиру директора коммерческой фирмы почти на миллион рублей
В понедельник, 18 ноября, Петербург накроет туманом
В Шушарах во дворе многоэтажного дома зарезали барана во время свадьбы
В Петербурге щенка закрыли в коробке и выбросили из окна многоэтажки: питомец погиб
В Петербурге водитель Mercedes устроил аварию из четырех машин: пострадал младенец
«Петербург, спасибо за прием»: Сборная России по футболу поблагодарила за матч и вылетела в Сан-Марино
В Петербурге арестовали гонщика с наркотиками, который на каршеринге сбил полицейского
В Выборге второй раз подожгли здание суда
В Петербурге водитель каршеринга устроил аварию на перекрестке Испытателей
Жителей Петербурга ждет похолодание на следующей неделе
В Русском музее проведут «культурный променад» по выставке Репина