Хакер за 20 минут взломал сеть wi-fi «Сапсана» и получил доступ к данным пассажиров

СЕГОДНЯ 08:38 2019-11-18T08:40:03+03:00

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Знания, умения и немного свободного времени - все, что понадобилось одному из специалистов по компьютерной безопасности, чтобы взломать сеть wi-fi поезда «Сапсан», шедшего из Петербурга в Москву. За 20 минут хакер смог не только получить доступ ко всем данным пассажиров, но и понять, почему интернет в поездке такой медленный.

- При авторизации местный wi-fi попросил меня ввести номер вагона, места и последние 4 цифры паспорта, что меня заинтересовало. Значит «Сапсан» у себя локально хранит данные о всех пассажирах. Оказалось, что получить к ним доступ совсем не трудно, - написал на техническом портале Habr пользователь keklick1337.

Для специалиста по кибербезопасности понадобилось лишь несколько минут, чтобы проникнуть в локальную сеть поезда. «Походив» по серверам, хакер нашел и данные пассажиров и причину «тормозящего» wi-fi - перегруз оперативной памяти.

- Все настроено ужасно, одинаковые пароли везде, и хранение данных в текстовых документах тоже «очень хорошо», - отмечает keklick1337.

Сам он посоветовал железнодорожникам исправить ситуацию и пообещал через пару месяцев снова все протестировать на уязвимость.

ИСТОЧНИК KP.RU