16-летнюю воспитанницу детдома изнасиловали в отеле на Выборгском шоссе

СЕГОДНЯ 11:19 2019-11-18T11:19:26+03:00

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Поздняя прогулка в выходные закончилась изнасилованием для 16-летней воспитанницы интерната. С заявлением в полицию девушка обратилась ранним утром в воскресенье. По ее словам, все произошло в гостинице «Горные вершины», что на Выборгском шоссе.

- 17 ноября в 04:19 в дежурную часть через систему 112 от воспитанницы детского дома № 9 поступило сообщение о том, что часом ранее в гостинице неизвестный преступник изнасиловал ее, после чего скрылся на а/м «Хендэ Солярис», - сообщает источник в правоохранительных органах.

В течение получаса на место происшествия прибыли оперативники, которые сняли отпечатки пальцев и забрали на экспертизу постельное белье. Однако самого предполагаемого насильника следу уже простыл.

Из примет мужчины потерпевшая школьница смогла назвать азиатскую внешность, средний рост, возраст около 30 лет и одежду: черное пальто с джинсами. Больше ничего девушка запомнить не смогла. Вероятно помешал алкоголь - по некоторым данным воспитанница детдома в тот вечер пила.

По номерам авто был установлен владелец, им оказалась нигде не работающая женщина. Сейчас связь между ней и злоумышленником выясняет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU