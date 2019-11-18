2019-11-18T13:22:03+03:00
Происшествия

Преподаватель ветеринарной академии получил 2,5 года за взятки по предмету «гистология»

Каждый платный зачет для студентов стоил 11 тысяч рублей
Петр КИБЕР
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За взятки от студентов преподаватель ветеринарной академии получил условный срок.За взятки от студентов преподаватель ветеринарной академии получил условный срок.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу заведующего кафедрой Биологии, экологии и гистологии Санкт-Петербургской государственной академия ветеринарной медицины, который брал взятки со студентов за зачеты.

- Суд установил: подсудимый, 15.01.2018, находясь в вестибюле станции метро «Московские ворота», через посредников получил от студентки 2 курса ветеринарной академии взятку в сумме 11 000 рублей за выставление положительной оценки по дисциплине «Гистология», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Неизвестно, кто «сдал» преподавателя, но следователи смогли доказать еще как минимум два факта взяточничества. Такса была прежней - 11 тысяч рублей.

Позднее сам задержанный вину признал и полностью раскаялся в содеянном. Суд учел это, а также научные и общественные достижения преподавателя, поэтому наказание оказалось не связанным с реальным лишением свободы: 3,5 года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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