2019-11-18T14:02:49+03:00
Общество

На Карельской таможне задержали сабли, кортики, шпаги и боевой тесак XVIII-XX веков

32 единицы холодного оружия пытался провести на родину гражданин России
Петр КИБЕР
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Карельские таможенники нашли арсенал старинного холодного оружия в машине российского туриста. Фото: СЗТУ.Карельские таможенники нашли арсенал старинного холодного оружия в машине российского туриста. Фото: СЗТУ.
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Целый арсенал холодного оружия изъяли у гражданина России карельские таможенники. Через пункт пропуска путешествовавший на авто мужчина пытался провезли 32 единицы исторического вооружения XVIII-XX веков.

- Под задними сидениями и запасным колесом автомобиля находились сабли, кортики, шпаги, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Проведенная экспертиза установила, что все найденное действительно было боевым и охотничьим холодным оружием. Самым древним из арсенала оказалась кавалерийская офицерская шпага образца 1730 года.

Также «в наборе» были шпаги 18 и 19 веков, пехотные и кавалерийские сабли, палаши, офицерские кортики, боевые тесаки, охотничий кинжал и различное церемониальное оружие происхождением из Франции, Германии, Швеции, Австрии, других стран Западной Европы, а также США.

Общая стоимость ввозимого в Россию груза превышала миллион рублей. Естественно, что весь сокрытый арсенал был признан незаконным. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда культурных ценностей в крупном размере». Наказание по ней - до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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