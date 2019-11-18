Приставы насильно вселили жителя Ленобласти в новую квартиру

18 Нояб. 14:36 2019-11-18T14:36:47+03:00

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Десятки, если не сотни петербуржцев долгие годы обивают пороги, только для того, чтобы получить жилье и выбраться из своих коммуналок или аварийных квартир. Но бывают и обратные случаи. Так, в Ленобласти приставы несколько месяцев гонялись за мужчиной, который никак не хотел переселяться в новый дом.

- Взамен аварийной квартиры нанимателю было предоставлено благоустроенное жилье в новостройке. Однако он, без объяснения причин отказался подписывать договор социального найма и продолжал жить в аварийном жилье, чем подвергал свои жизнь и здоровье опасности, - сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Ленинградской области.

Живя в ветхом доме мужчина мешал сносу аварийного дома. Администрации Всеволожского района пришлось подавать в суд, а уже оттуда исполнительный лист пришел приставам. Они, вместе с ГИБДД, выловили мужчину на дороге, отвезли в управление, где новосел и подписал нужные документы.

ИСТОЧНИК KP.RU