В Финском заливе и реках Петербурга резко упал уровень воды

18 Нояб. 16:08 2019-11-18T16:09:33+03:00

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Жители прибрежных районов с удивлением бродят по обнажившемуся дну Финского залива. Еще несколько дней назад здесь плескались волны, а сегодня лишь то, что море выбросило на берег. Обмелели и реки. Та же Карповка кое-где показывает свое дно. Куда делась вода, логично было узнать у специалистов. Так журналисты и сделали.

- В последнее время в Петербурге дул ветер восточных направлений, что, по всей видимости, и привело к ушедшей воде. Но это временное явление, как только ветер переменится, все вернется на круги своя, - рассказал газете «Петербургский дневник» профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

Надо сказать, что падение уровня воды хоть и резкое, но не критичное. В Неве у Горного института 18 ноября отметка держалась на уровне -23 сантиметра, а у дамбы обмелело чуть сильнее - 34 пункта вниз.

Зато спавшая вода отлично показала горожанам, что она скрывает. Так, на пляже парка 300-летия «всплыли» бетонные плиты с торчащей во все стороны ржавой арматурой и осколки стекла от бутылок, которые оставляют сами «культурные» отдыхающие. не удивительно, что купаться здесь официально запрещено.

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ИСТОЧНИК KP.RU