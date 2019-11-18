На развязке с Московским шоссе полностью перекроют КАД и пять съездов одновременно

18 Нояб. 16:35 2019-11-18T16:35:35+03:00

Из-за монтажа высоковольтных проводов две ночи будут перекрывать движение по КАД. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

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Петербургским автомобилистам, выезжающим на дороги по ночам, в ближайшие дни стоит быть особенно внимательными. Две ночи подряд на развязке КАД с Московским шоссе будет полностью перекрыто движение. А в дополнение - и съезды с кольцевой трассы.

- В связи с производством работ по монтажу/демонтажу высоковольтных воздушных линий в рамках реконструкции подстанции «Ленсоветовская-1» в ночь с 19 на 20 ноября и с 20 на 21 ноября 2019 года на транспортной развязке КАД с Московским шоссе будут полностью перекрывать оба направления основного хода и пять съездов, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

В периоды 01:00 – 01:20, 02:00 – 02:20, 03:00 – 03:20, 04:00 – 04:20 будет перекрыта сама Кольцевая автодорога, а также закрыты съезды:

- № 3 с внутреннего кольца на Московское шоссе;

- № 4 с Московского шоссе на внутреннее кольцо;

- № 5 с внешнего кольца на Витебский проспект;

- № 6 с Витебского проспекта на внешнее кольцо;

- № 12 с Витебского проспекта на внутреннее кольцо.

Автомобилистов заранее призывают к планированию маршрутов, учитывая все изменения на КАД.

ИСТОЧНИК KP.RU