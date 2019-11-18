2019-11-18T16:35:35+03:00
Авто

На развязке с Московским шоссе полностью перекроют КАД и пять съездов одновременно

Ограничения будут действовать две ночи подряд
Петр КИБЕР
Поделиться:
Из-за монтажа высоковольтных проводов две ночи будут перекрывать движение по КАД. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".Из-за монтажа высоковольтных проводов две ночи будут перекрывать движение по КАД. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".
Изменить размер текста:

Петербургским автомобилистам, выезжающим на дороги по ночам, в ближайшие дни стоит быть особенно внимательными. Две ночи подряд на развязке КАД с Московским шоссе будет полностью перекрыто движение. А в дополнение - и съезды с кольцевой трассы.

- В связи с производством работ по монтажу/демонтажу высоковольтных воздушных линий в рамках реконструкции подстанции «Ленсоветовская-1» в ночь с 19 на 20 ноября и с 20 на 21 ноября 2019 года на транспортной развязке КАД с Московским шоссе будут полностью перекрывать оба направления основного хода и пять съездов, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

В периоды 01:00 – 01:20, 02:00 – 02:20, 03:00 – 03:20, 04:00 – 04:20 будет перекрыта сама Кольцевая автодорога, а также закрыты съезды:

- № 3 с внутреннего кольца на Московское шоссе;

- № 4 с Московского шоссе на внутреннее кольцо;

- № 5 с внешнего кольца на Витебский проспект;

- № 6 с Витебского проспекта на внешнее кольцо;

- № 12 с Витебского проспекта на внутреннее кольцо.

Автомобилистов заранее призывают к планированию маршрутов, учитывая все изменения на КАД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Миша, я беременна»: В Мурино будущего отца уведомили о ребенке надписью на асфальте
У пяти одиноких белок в парке на острове Чухонка наконец-то появилось потомство
Горящая квартира не дала заснуть перепуганным жильцам многоэтажки на проспекте Просвещения
Ученикам школы в Сестрорецке выдали в столовой компот с червями
В Петербурге ищут хозяев котенку из Крыма, который переболел «кошачьей чумкой»
Неизвестный бросил коктейль Молотова в здание мировых судей в Выборге
Полиция ищет романтиков с фингалом и в «спортивках», укравших плюшевые игрушки из цветочного магазина в Ленсоветовском
В Смольном рассказали, насколько увеличилась численность населения Петербурга
Экс-глава ГУ МЧС по Петербургу добивается через суд огромной пенсии с пожизненной надбавкой в размере 10 окладов ежемесячно
В Петербурге силой снесли шашлычный ресторан в Приморском районе
К Новому году улицы Петербурга украсят 7 тысяч ароматных живых елей в вазонах
Развязку ЗСД с Шуваловским проспектом построят через 2 года за 4 млрд рублей
План продолжения красной ветки метро в Петербурге создадут к лету 2021 года
Боится поесть и сжимается в ожидании удара: кошка Лулу из приюта ищет новых и добрых хозяев
Антимонопольщики возбудили дело из-за цен на гречку
Жительница Нарвы пыталась пронести наркотик «в интимном месте», но попалась
В Финском заливе и реках Петербурга резко упал уровень воды
Банда индюков-хамов перекрыла дорогу в городе Пушкин
«Положительный» мошенник, заработавший на «уборке» Петербурга, получил условный срок
Приставы насильно вселили жителя Ленобласти в новую квартиру
В Петербурге вынесли приговор майору-«решале», обещавшего помочь с поступлением в академию Хрулева
Петербург увеличит субсидии на транспорт в 2020 году
На Карельской таможне задержали сабли, кортики, шпаги и боевой тесак XVIII-XX веков
Мария Захарова назвала свой любимый подарок с брифинга в МИД РФ
Преподаватель ветеринарной академии получил 2,5 года за взятки по предмету «гистология»