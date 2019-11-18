Жительница Нарвы пыталась пронести наркотик «в интимном месте», но попалась

18 Нояб. 16:49 2019-11-18T16:49:12+03:00

Жительница Эстонии пыталась провезти наркотик из России в том самом месте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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3 месяца заключения получила жительница эстонской Нарвы, приграничной с российским Ивангородом. Именно отсюда гражданка Эстонии переправляла в родную страну наркотики, пронося их в интимных местах женского организма.

- При прохождении пограничного пешеходного перехода «Нарва-2» из России в Эстонию была задержана 38-летняя женщина, уже попадавшаяся ранее на транспортировке наркотических средств. При личном досмотре у нее во влагалище было обнаружен презерватив с белым порошком массой один грамм, - пишет эстонское издание ERR.

Позднее экспертиза показала, что содержимым оказалось психотропное вещество мефедрон, в среде наркоманов известное как «соль». В России оно более доступно, чем в Эстонии.

Учитывая, что нарушение было повторным, Вируский уездный суд приговорил женщину к трем месяцам лишения свободы с испытательным сроком в 3,5 года. Если проступок повторится, то следующее наказание будет куда строже.

ИСТОЧНИК KP.RU