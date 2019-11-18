2019-11-18T16:49:12+03:00
Происшествия

Жительница Нарвы пыталась пронести наркотик «в интимном месте», но попалась

Женщину задержали на границе России и Эстонии
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Жительница Эстонии пыталась провезти наркотик из России в том самом месте.Жительница Эстонии пыталась провезти наркотик из России в том самом месте.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

3 месяца заключения получила жительница эстонской Нарвы, приграничной с российским Ивангородом. Именно отсюда гражданка Эстонии переправляла в родную страну наркотики, пронося их в интимных местах женского организма.

- При прохождении пограничного пешеходного перехода «Нарва-2» из России в Эстонию была задержана 38-летняя женщина, уже попадавшаяся ранее на транспортировке наркотических средств. При личном досмотре у нее во влагалище было обнаружен презерватив с белым порошком массой один грамм, - пишет эстонское издание ERR.

Позднее экспертиза показала, что содержимым оказалось психотропное вещество мефедрон, в среде наркоманов известное как «соль». В России оно более доступно, чем в Эстонии.

Учитывая, что нарушение было повторным, Вируский уездный суд приговорил женщину к трем месяцам лишения свободы с испытательным сроком в 3,5 года. Если проступок повторится, то следующее наказание будет куда строже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Миша, я беременна»: В Мурино будущего отца уведомили о ребенке надписью на асфальте
У пяти одиноких белок в парке на острове Чухонка наконец-то появилось потомство
Горящая квартира не дала заснуть перепуганным жильцам многоэтажки на проспекте Просвещения
Ученикам школы в Сестрорецке выдали в столовой компот с червями
В Петербурге ищут хозяев котенку из Крыма, который переболел «кошачьей чумкой»
Неизвестный бросил коктейль Молотова в здание мировых судей в Выборге
Полиция ищет романтиков с фингалом и в «спортивках», укравших плюшевые игрушки из цветочного магазина в Ленсоветовском
В Смольном рассказали, насколько увеличилась численность населения Петербурга
Экс-глава ГУ МЧС по Петербургу добивается через суд огромной пенсии с пожизненной надбавкой в размере 10 окладов ежемесячно
В Петербурге силой снесли шашлычный ресторан в Приморском районе
К Новому году улицы Петербурга украсят 7 тысяч ароматных живых елей в вазонах
Развязку ЗСД с Шуваловским проспектом построят через 2 года за 4 млрд рублей
План продолжения красной ветки метро в Петербурге создадут к лету 2021 года
Боится поесть и сжимается в ожидании удара: кошка Лулу из приюта ищет новых и добрых хозяев
Антимонопольщики возбудили дело из-за цен на гречку
На развязке с Московским шоссе полностью перекроют КАД и пять съездов одновременно
В Финском заливе и реках Петербурга резко упал уровень воды
Банда индюков-хамов перекрыла дорогу в городе Пушкин
«Положительный» мошенник, заработавший на «уборке» Петербурга, получил условный срок
Приставы насильно вселили жителя Ленобласти в новую квартиру
В Петербурге вынесли приговор майору-«решале», обещавшего помочь с поступлением в академию Хрулева
Петербург увеличит субсидии на транспорт в 2020 году
На Карельской таможне задержали сабли, кортики, шпаги и боевой тесак XVIII-XX веков
Мария Захарова назвала свой любимый подарок с брифинга в МИД РФ
Преподаватель ветеринарной академии получил 2,5 года за взятки по предмету «гистология»