Антимонопольщики возбудили дело из-за цен на гречку

18 Нояб. 17:17 2019-11-18T17:37:31+03:00

В ажиотаже с гречкой подозревают ее крупных производителей. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу возбудило дело по признакам нарушения законодательства в части дискриминации отдельных участников рынка. За это сложной формулировкой стоит цена на обычную гречку.

- Две компании-производителя подозреваются в нарушении Закона о торговле. УФАС выявило, что указанные организации-поставщики формируют цены для различных ритейлеров по-разному, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу УФАС.

По словам антимонопольщиков, они обратили внимание на информацию в СМИ о повышении цен на гречневую крупу в розничных магазинах и оптовой торговле. Это даже выхвало ажиотаж у покупателей и крупу смели с полок. Но, оказалось, ситуация была искуственной. Инспектора отправили запросы в сети супермаркетов и, получив ответ, призвали производителей крупы к ответу.

Разбираться в том, завышали продавцы отпускные цены или нет, будет разбираться отдельная комиссия. Первое заседание назначено на 18 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU