Боится поесть и сжимается в ожидании удара: кошка Лулу из приюта ищет новых и добрых хозяев
В приюте для животных могут работать только очень добрые и волевые люди. Ведь сердце каждый раз разрывается, когда смотришь на брошенных кем-то питомцев, ставших в одночасье лишними и ненужными. Они, испытавшие человеческую жестокость, теперь боятся всего. Одна из таких, ждущих новых хозяев в приюте «Новый дом» - пятимесячная кошка Лулу.
- Очень стеснительная и пугливая кошечка не побежит к вам гладиться о ноги. Она никогда не знала, что такое ласка и любовь людей. С самого детства привыкла к гонениям и теперь даже боится идти поесть, когда остальные кошки несутся к миске сбивая ее с ног, - так описывают свою питомицу сотрудники приюта.
Неизвестно, что так запугал Лулу, но она всегда опасается худшего. Когда ее начинают гладить, она вжимается в диван и боится шевельнутся, будто ожидая удара. Иногда ее можно взять на руки, но кошка тут же сжимается в напряженный комок и прячет голову в руки - лишь ушки торчат.
В приюте не питают иллюзий и понимают, что найти новых и, главное добрых, хозяев для Лулу будет непросто, ведь все ходят игривых и общительных кошек, но если у вас появилось желание сделать жизнь этой полосатой мурлыки хоту чуточку лучше, то вас ждут в приюте для бездомных кошек «Новый дом».
ИСТОЧНИК KP.RU