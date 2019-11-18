2019-11-18T19:07:26+03:00
Общество

План продолжения красной ветки метро в Петербурге создадут к лету 2021 года

В Петербурге появится новая конечная станция красной линии метро - «Проспект Маршала Жукова»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Строительство продолжения красной линии метро обещают начать в 2023 году.Строительство продолжения красной линии метро обещают начать в 2023 году.Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

План продолжения красной ветки метро в Петербурге появится в 2021 году. Об этом стало известно из распоряжения комитета по градостроительству и архитектуре Смольного. Напомним, власти города готовятся продлить самую загруженную линию метрополитена – Кировско-Выборгскую.

- Документация будет касаться проекта планировки и межевания территории от станции «Проспект Ветеранов» до будущей «Проспект Маршала Жукова». Работы планируется осуществить до 20 мая 2021 года, - сообщает распоряжение, опубликованное на сайте администрации Петербурга.

Смольный опубликовал чертеж будущего плана продолжения красной ветки метро. Фото: gov.spb.ru

Смольный опубликовал чертеж будущего плана продолжения красной ветки метро. Фото: gov.spb.ru

Судя по приложенному к документу чертежу, план продолжения красной ветки метро затронет территорию между улицей Танкиста Хрустицкого и улицы Авангардной. Ранее в Смольном сообщали, что между станциями «Проспект Ветеранов» и «Проспект Маршала Жукова» появится станция «Александрино». В 2018-м году строительные работы продолжения красной линии метрополитена собирались проводить с 2023 по 2028 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Миша, я беременна»: В Мурино будущего отца уведомили о ребенке надписью на асфальте
У пяти одиноких белок в парке на острове Чухонка наконец-то появилось потомство
Горящая квартира не дала заснуть перепуганным жильцам многоэтажки на проспекте Просвещения
Ученикам школы в Сестрорецке выдали в столовой компот с червями
В Петербурге ищут хозяев котенку из Крыма, который переболел «кошачьей чумкой»
Неизвестный бросил коктейль Молотова в здание мировых судей в Выборге
Полиция ищет романтиков с фингалом и в «спортивках», укравших плюшевые игрушки из цветочного магазина в Ленсоветовском
В Смольном рассказали, насколько увеличилась численность населения Петербурга
Экс-глава ГУ МЧС по Петербургу добивается через суд огромной пенсии с пожизненной надбавкой в размере 10 окладов ежемесячно
В Петербурге силой снесли шашлычный ресторан в Приморском районе
К Новому году улицы Петербурга украсят 7 тысяч ароматных живых елей в вазонах
Развязку ЗСД с Шуваловским проспектом построят через 2 года за 4 млрд рублей
Боится поесть и сжимается в ожидании удара: кошка Лулу из приюта ищет новых и добрых хозяев
Антимонопольщики возбудили дело из-за цен на гречку
Жительница Нарвы пыталась пронести наркотик «в интимном месте», но попалась
На развязке с Московским шоссе полностью перекроют КАД и пять съездов одновременно
В Финском заливе и реках Петербурга резко упал уровень воды
Банда индюков-хамов перекрыла дорогу в городе Пушкин
«Положительный» мошенник, заработавший на «уборке» Петербурга, получил условный срок
Приставы насильно вселили жителя Ленобласти в новую квартиру
В Петербурге вынесли приговор майору-«решале», обещавшего помочь с поступлением в академию Хрулева
Петербург увеличит субсидии на транспорт в 2020 году
На Карельской таможне задержали сабли, кортики, шпаги и боевой тесак XVIII-XX веков
Мария Захарова назвала свой любимый подарок с брифинга в МИД РФ
Преподаватель ветеринарной академии получил 2,5 года за взятки по предмету «гистология»