План продолжения красной ветки метро в Петербурге создадут к лету 2021 года

18 Нояб. 19:07 2019-11-18T19:07:26+03:00

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План продолжения красной ветки метро в Петербурге появится в 2021 году. Об этом стало известно из распоряжения комитета по градостроительству и архитектуре Смольного. Напомним, власти города готовятся продлить самую загруженную линию метрополитена – Кировско-Выборгскую.

- Документация будет касаться проекта планировки и межевания территории от станции «Проспект Ветеранов» до будущей «Проспект Маршала Жукова». Работы планируется осуществить до 20 мая 2021 года, - сообщает распоряжение, опубликованное на сайте администрации Петербурга.

Смольный опубликовал чертеж будущего плана продолжения красной ветки метро. Фото: gov.spb.ru

Судя по приложенному к документу чертежу, план продолжения красной ветки метро затронет территорию между улицей Танкиста Хрустицкого и улицы Авангардной. Ранее в Смольном сообщали, что между станциями «Проспект Ветеранов» и «Проспект Маршала Жукова» появится станция «Александрино». В 2018-м году строительные работы продолжения красной линии метрополитена собирались проводить с 2023 по 2028 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU