Развязку ЗСД с Шуваловским проспектом построят через 2 года за 4 млрд рублей

18 Нояб. 19:31 2019-11-18T19:31:01+03:00

Работы по строительству развязки закончат до конца 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

На сайте госзакупок появились итоги конкурса на строительство развязки ЗСД с Шуваловским проспектом

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В Петербурге подвели итоги конкурса на строительство транспортной развязки Западного скоростного диаметра на пересечении с Шуваловским проспектом. Согласно сайту госзакупок, за будущие работы возьмется местный подрядчик АО «Производственное объединение «Возрождение». Примечательно, что в конкурсе за победу на строительство больше не было участников, поэтому выиграл единственный претендент.

- Контракт на возведение транспортной развязки планируется осуществить с АО «ПО «Возрождение». Предложенная цена почти в 4,1 миллиард рублей согласована. Работы необходимо закончить к декабрю 2021 года, - сообщается на сайте государственных закупок.

Напомним, что Шуваловский проспект планирует сделать длиннее на 3 километра. Новый участок соединит Камышовую и Планерную улицы, что сильно разгрузит Богатырский проспект. По оптимистичным прогнозам, новая магистраль откроется в конце 2020 – в начале 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU