Развязку ЗСД с Шуваловским проспектом построят через 2 года за 4 млрд рублей
В Петербурге подвели итоги конкурса на строительство транспортной развязки Западного скоростного диаметра на пересечении с Шуваловским проспектом. Согласно сайту госзакупок, за будущие работы возьмется местный подрядчик АО «Производственное объединение «Возрождение». Примечательно, что в конкурсе за победу на строительство больше не было участников, поэтому выиграл единственный претендент.
- Контракт на возведение транспортной развязки планируется осуществить с АО «ПО «Возрождение». Предложенная цена почти в 4,1 миллиард рублей согласована. Работы необходимо закончить к декабрю 2021 года, - сообщается на сайте государственных закупок.
Напомним, что Шуваловский проспект планирует сделать длиннее на 3 километра. Новый участок соединит Камышовую и Планерную улицы, что сильно разгрузит Богатырский проспект. По оптимистичным прогнозам, новая магистраль откроется в конце 2020 – в начале 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU