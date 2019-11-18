К Новому году улицы Петербурга украсят 7 тысяч ароматных живых елей в вазонах

18 Нояб. 19:56 2019-11-18T19:56:02+03:00

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К Новому году улицы Петербурга украсят композициями из ароматных елей. Сразу 7 тысяч вечнозеленых красавиц появятся на 46 адресах города. Срезку ели разместят в красивых вазонах.

- Благодаря этому преобразятся главные площади и магистрали Северной столицы: Исаакиевская площадь, Английская набережная, площадь Льва Толстого, Каменностровский проспект, Наличная и Большая Конюшенная улица, Синопская набережная, а также Невский проспект и т.д., - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

Ароматные ели срубят с противопожарных полос и зон ЛЭП, иначе их все равно уничтожили бы. Фото: gov.spb.ru

При этом в Смольном подчеркивают, что все ели – это деревья порослевого происхождения, которые взошли на противопожарных полосах или в зоне ЛЭП. Их все равно удалят во время прочистки, а использовать их как саженцы – запрещено. Потому садовники придумали использовать хвойных красавиц для украшения Петербурга перед Новым годом. Ели будут прекрасно чувствовать себя в вазонах до самой весны.

ИСТОЧНИК KP.RU