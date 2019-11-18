2019-11-18T20:20:51+03:00
Общество

В Петербурге силой снесли шашлычный ресторан в Приморском районе

Еще в сентябре Смольный попросил добровольно освободить незаконно занятую землю
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Популярный общепит 4 месяца работал незаконно. Фото: пресс-служба ККИПопулярный общепит 4 месяца работал незаконно. Фото: пресс-служба ККИ
Изменить размер текста:

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга силой снес ресторан «Шашлык хаус», находившийся возле дома №21 на улице Байконурской. Оказалось, что популярный общепит уже 4 месяца работает незаконно.

- В июле 2019 года с ООО «Финансист» расторгли контракт на использование земельного участка площадью более 160 кв.м. В сентябре сотрудники ККИ обнаружили, что павильон все еще функционирует. Добровольно участок освобождать не хотели, поэтому 18 ноября ресторан попросили на выход силой, - сообщает пресс-служба ККИ.

Нарушителя привлекли к административной ответственности за самовольное размещение элемента благоустройства. Он заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей. Тем не менее, данный шашлычный ресторан еще остается в нескольких точках города и Ленобласти, поэтому компания наверняка не сильно разорится на сносе павильона в Приморском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Миша, я беременна»: В Мурино будущего отца уведомили о ребенке надписью на асфальте
У пяти одиноких белок в парке на острове Чухонка наконец-то появилось потомство
Горящая квартира не дала заснуть перепуганным жильцам многоэтажки на проспекте Просвещения
Ученикам школы в Сестрорецке выдали в столовой компот с червями
В Петербурге ищут хозяев котенку из Крыма, который переболел «кошачьей чумкой»
Неизвестный бросил коктейль Молотова в здание мировых судей в Выборге
Полиция ищет романтиков с фингалом и в «спортивках», укравших плюшевые игрушки из цветочного магазина в Ленсоветовском
В Смольном рассказали, насколько увеличилась численность населения Петербурга
Экс-глава ГУ МЧС по Петербургу добивается через суд огромной пенсии с пожизненной надбавкой в размере 10 окладов ежемесячно
К Новому году улицы Петербурга украсят 7 тысяч ароматных живых елей в вазонах
Развязку ЗСД с Шуваловским проспектом построят через 2 года за 4 млрд рублей
План продолжения красной ветки метро в Петербурге создадут к лету 2021 года
Боится поесть и сжимается в ожидании удара: кошка Лулу из приюта ищет новых и добрых хозяев
Антимонопольщики возбудили дело из-за цен на гречку
Жительница Нарвы пыталась пронести наркотик «в интимном месте», но попалась
На развязке с Московским шоссе полностью перекроют КАД и пять съездов одновременно
В Финском заливе и реках Петербурга резко упал уровень воды
Банда индюков-хамов перекрыла дорогу в городе Пушкин
«Положительный» мошенник, заработавший на «уборке» Петербурга, получил условный срок
Приставы насильно вселили жителя Ленобласти в новую квартиру
В Петербурге вынесли приговор майору-«решале», обещавшего помочь с поступлением в академию Хрулева
Петербург увеличит субсидии на транспорт в 2020 году
На Карельской таможне задержали сабли, кортики, шпаги и боевой тесак XVIII-XX веков
Мария Захарова назвала свой любимый подарок с брифинга в МИД РФ
Преподаватель ветеринарной академии получил 2,5 года за взятки по предмету «гистология»