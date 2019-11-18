В Петербурге силой снесли шашлычный ресторан в Приморском районе

18 Нояб. 20:20 2019-11-18T20:20:51+03:00

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Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга силой снес ресторан «Шашлык хаус», находившийся возле дома №21 на улице Байконурской. Оказалось, что популярный общепит уже 4 месяца работает незаконно.

- В июле 2019 года с ООО «Финансист» расторгли контракт на использование земельного участка площадью более 160 кв.м. В сентябре сотрудники ККИ обнаружили, что павильон все еще функционирует. Добровольно участок освобождать не хотели, поэтому 18 ноября ресторан попросили на выход силой, - сообщает пресс-служба ККИ.

Нарушителя привлекли к административной ответственности за самовольное размещение элемента благоустройства. Он заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей. Тем не менее, данный шашлычный ресторан еще остается в нескольких точках города и Ленобласти, поэтому компания наверняка не сильно разорится на сносе павильона в Приморском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU