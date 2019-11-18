Экс-глава ГУ МЧС по Петербургу добивается через суд огромной пенсии с пожизненной надбавкой в размере 10 окладов ежемесячно

18 Нояб. 20:59 2019-11-19T01:59:55+03:00

Беляев считает, что временами он работал во вредных и опасных условиях, за что ему и полагается серьезная надбавка. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Леонид Беляев уверен, что за его тяжелую службу ему должны сделать перерасчет пенсии

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Бывший начальник ГУ МЧС по Санкт-Петербургу добивается через суд пенсии с пожизненной надбавкой в размере 10 окладов ежемесячно. Леонид Беляев ушел с работы в марте 2017 года и сейчас уверен, что за его тяжелую службу ему должны сделать серьезный перерасчет пенсионных выплат. Дополнительную социальную поддержку мужчина требует от регионального Центра пенсионного обслуживания ГУ МВД.

- Беляев объясняет иск к МВД тем, что с 1990 по 2017 год он в составе противопожарной службы периодически работал во вредных и опасных условиях. Тогда в его обязанностях было в любую минуту дня и ночи, в случае необходимости, прибыть на нужный объект и лично организовать и возглавить ликвидацию пожара или ЧС, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В итоге Смольнинский районный суд посчитал, что в деле есть сведения, составляющие государственную тайну, и передал иск Беляева в Санкт-Петербургский городской суд. Однако там такой необходимости не нашли и вернули рассматривать дело обратно.

Добавим, что Леонид Беляев также занимал должность замглавы МЧС России. Ему принадлежит звание генерал-лейтенанта внутренней службы.

ИСТОЧНИК KP.RU