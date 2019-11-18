2019-11-19T01:59:55+03:00
Общество

Экс-глава ГУ МЧС по Петербургу добивается через суд огромной пенсии с пожизненной надбавкой в размере 10 окладов ежемесячно

Леонид Беляев уверен, что за его тяжелую службу ему должны сделать перерасчет пенсии
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Беляев считает, что временами он работал во вредных и опасных условиях, за что ему и полагается серьезная надбавка.Беляев считает, что временами он работал во вредных и опасных условиях, за что ему и полагается серьезная надбавка.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Бывший начальник ГУ МЧС по Санкт-Петербургу добивается через суд пенсии с пожизненной надбавкой в размере 10 окладов ежемесячно. Леонид Беляев ушел с работы в марте 2017 года и сейчас уверен, что за его тяжелую службу ему должны сделать серьезный перерасчет пенсионных выплат. Дополнительную социальную поддержку мужчина требует от регионального Центра пенсионного обслуживания ГУ МВД.

- Беляев объясняет иск к МВД тем, что с 1990 по 2017 год он в составе противопожарной службы периодически работал во вредных и опасных условиях. Тогда в его обязанностях было в любую минуту дня и ночи, в случае необходимости, прибыть на нужный объект и лично организовать и возглавить ликвидацию пожара или ЧС, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В итоге Смольнинский районный суд посчитал, что в деле есть сведения, составляющие государственную тайну, и передал иск Беляева в Санкт-Петербургский городской суд. Однако там такой необходимости не нашли и вернули рассматривать дело обратно.

Добавим, что Леонид Беляев также занимал должность замглавы МЧС России. Ему принадлежит звание генерал-лейтенанта внутренней службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Миша, я беременна»: В Мурино будущего отца уведомили о ребенке надписью на асфальте
У пяти одиноких белок в парке на острове Чухонка наконец-то появилось потомство
Горящая квартира не дала заснуть перепуганным жильцам многоэтажки на проспекте Просвещения
Ученикам школы в Сестрорецке выдали в столовой компот с червями
В Петербурге ищут хозяев котенку из Крыма, который переболел «кошачьей чумкой»
Неизвестный бросил коктейль Молотова в здание мировых судей в Выборге
Полиция ищет романтиков с фингалом и в «спортивках», укравших плюшевые игрушки из цветочного магазина в Ленсоветовском
В Смольном рассказали, насколько увеличилась численность населения Петербурга
В Петербурге силой снесли шашлычный ресторан в Приморском районе
К Новому году улицы Петербурга украсят 7 тысяч ароматных живых елей в вазонах
Развязку ЗСД с Шуваловским проспектом построят через 2 года за 4 млрд рублей
План продолжения красной ветки метро в Петербурге создадут к лету 2021 года
Боится поесть и сжимается в ожидании удара: кошка Лулу из приюта ищет новых и добрых хозяев
Антимонопольщики возбудили дело из-за цен на гречку
Жительница Нарвы пыталась пронести наркотик «в интимном месте», но попалась
На развязке с Московским шоссе полностью перекроют КАД и пять съездов одновременно
В Финском заливе и реках Петербурга резко упал уровень воды
Банда индюков-хамов перекрыла дорогу в городе Пушкин
«Положительный» мошенник, заработавший на «уборке» Петербурга, получил условный срок
Приставы насильно вселили жителя Ленобласти в новую квартиру
В Петербурге вынесли приговор майору-«решале», обещавшего помочь с поступлением в академию Хрулева
Петербург увеличит субсидии на транспорт в 2020 году
На Карельской таможне задержали сабли, кортики, шпаги и боевой тесак XVIII-XX веков
Мария Захарова назвала свой любимый подарок с брифинга в МИД РФ
Преподаватель ветеринарной академии получил 2,5 года за взятки по предмету «гистология»