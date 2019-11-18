В Смольном рассказали, насколько увеличилась численность населения Петербурга

18 Нояб. 21:23 2019-11-18T21:23:07+03:00

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Главный архитектор Санкт-Петербурга Владимир Григорьев представил доклад о ходе реализации городского генплана в 2018 году. Исходя из него, численность населения Северной столицы слегка увеличилась.

- В городе стало больше на 32 тысячи человек. На 1 января 2019 года численность составляет 5,4 миллиона жителей. При этом площадь территории никак не изменилась. Основной прирост населения за 2018 год отчетливо наблюдался в трех районах – Красносельском, Пушкинском и Выборгском, - передает пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.

Также Владимир Григорьев отчитался и по показателям социальной инфраструктуры города. И если по обеспеченности населения медицинской помощью все в порядке, то с предоставлением мест в детских садах в Петербурге все не так хорошо. Только на начало 2019 года в целом по городу численность детей превысила количество мест в дошкольных образовательных учреждениях почти на 30 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU