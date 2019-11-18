Полиция ищет романтиков с фингалом и в «спортивках», укравших плюшевые игрушки из цветочного магазина в Ленсоветовском

18 Нояб. 21:54 2019-11-18T21:54:52+03:00

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Полиция Петербурга разыскивает двух романтичных злоумышленников, укравших из цветочного магазина в поселке Ленсоветовском несколько плюшевых игрушек. 17 ноября около 2 часов ночи двое неизвестных молодых людей зашли в торговый зал под предлогом купить букет любимой. Они быстро «определились» с выбором и попросили продавца принести конкретные цветы. Пока женщина отвернулась, парни стащили три плюшевых игрушки и сбежали восвояси.

- Они похитили двух медведей и одного зайца на общую сумму почти в 8 тысяч рублей. Продавец рассказала, что оба парня европейского типа и худого телосложения. Злоумышленники были одеты в темные спортивные костюмы. Оба невелики ростом – один около 165 сантиметров, другой около 175. При этом у парня, который поменьше, под глазом виднелась яркая гематома, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Тут же ночью за похитителями плюшевых зверей направили наружные наряды полиции. Однако злоумышленников пока не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU