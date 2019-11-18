2019-11-18T23:10:48+03:00
Происшествия

Неизвестный бросил коктейль Молотова в здание мировых судей в Выборге

Злоумышленник поднялся на второй этаж, разбил окно ледорубом и бросил в помещение бутылку с горючим
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Кто желал зла судье Гукало, сейчас выясняет полиция.Кто желал зла судье Гукало, сейчас выясняет полиция.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Полицейские разыскивают неизвестного, который бросил коктейль Молотова в здание мировых судей в Выборге. Поджог произошел около 6 утра 17 ноября. Судя по видеозаписям с камер наблюдения, злоумышленник принес с собой лестницу, а затем долез до второго этажа, где разбил окно ледорубом и кинул внутрь бутылку с зажигательной смесью.

- Пострадал кабинет судьи Е.Е. Гукало. К счастью, пострадавших нет. Выгорело 15 кв.м. деревянных покрытий между 1 и 2 этажами. Полиция подозревает в поджоге двух местных безработных – 37-летнего мужчину и 42-летнюю женщину. Они могут передвигаться на машине «Тойота Королла», - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

На подозреваемых составили ориентировки. С места поджога изъяли многие улики – ледоруб, лестницу, фрагменты одежды и оконную раму. На злоумышленника заранее завели уголовные дела по нескольким статьям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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