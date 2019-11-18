В Петербурге ищут хозяев котенку из Крыма, который переболел «кошачьей чумкой»

18 Нояб. 23:37 2019-11-19T01:20:13+03:00

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Петербургские волонтеры пытаются пристроить котенка, который прибыл в Северную столицу из далекого Крыма. Малыша назвали Барсучком благодаря соответствующему мраморному окрасу с шелковистой шубкой. Ему всего лишь около 6 месяцев, но он уже переболел панлейкопенией – так называемой «кошачьей чумкой». В совсем юном возрасте котик пережил лихорадку и обезвоживание, но сейчас он здоров.

- Из-за вируса панлейкопении мы ищем ему дом только с привитыми животными. Или же Барсучок может стать единственным котиком в квартире. Он очень нежный и ласковый, совсем не хулиган. Ладит с кошками, сейчас живет на передержке с крупной и маленькой собаками. Любит играть с игрушками, - сообщает девушка Соня в сообществе «Интересный Выборг» во «Вконтакте».

Волонтеры говорят, что сейчас котик абсолютно здоров. Фото: vk.com/vyborg_news

Котика отдадут лишь под условие кастрации и заботливого домашнего содержания. Гость из Крыма неприхотлив в еде – Барсучок кушает и сухой и влажный корм.

ИСТОЧНИК KP.RU