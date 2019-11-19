Ученикам школы в Сестрорецке выдали в столовой компот с червями

СЕГОДНЯ 00:07 2019-11-19T00:07:58+03:00

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Ученики школы №541 в Сестрорецке пожаловались на то, что им выдали в столовой компот с червями. Фотографии напитка с личинкой выложили в сообществе «Сестрорецк и Курортный район» во «Вконтакте».

- И попил и поел, приятного аппетита… - возмущается школьница, которой достался мерзкий компот.

По словам родителей школьников, вся сомнительная еда - привозная. Фото: vk.com/sestroretsk

По словам учеников, вся еда в их столовой привозная. Они считают, что ее готовят в соседней местной школе. Однако родители, включившиеся в дискуссию, винят во всем единого организатора питания «Квадрат», который поставляет готовую еду не только в школы, но и в детские сады.

- Они много лет выигрывают тендер на наш район. Меню во всех школах одно и то же. У меня дети ходят в 324-ю и 435-ю школы, еда привозная, как и везде, - уверен один из обеспокоенных родителей.

Школьнице, обнаружившей червей в компоте, советуют не бояться и сходить к директору с жалобой. Иначе, если всех все будет устраивать, в школе непременно участятся такие случаи.

ИСТОЧНИК KP.RU