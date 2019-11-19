Горящая квартира не дала заснуть перепуганным жильцам многоэтажки на проспекте Просвещения

СЕГОДНЯ 00:32 2019-11-19T00:32:42+03:00

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18 ноября около 10 часов вечера в корпусе №2 дома №7 на проспекте Просвещения загорелась двухкомнатная квартира. Пылающий огонь в окне на восьмом этаже заметили многие перепуганные жильцы многоэтажки. Прибывшие на место пожарные быстро оценили обстановку и эвакуировали от греха подальше некоторые ближайшие к очагу возгорания квартиры. Почти весь дом наблюдал за тем, чем закончится происшествие.

- В 22:12 открытое горение ликвидировали силами 4 единиц техники и 18 человек личного состава МЧС. Под огнем оказалась комната площадью в 20 квадратных метров. Сведения о пострадавших к нам не поступали, - сообщает пресс-служба МЧС России по Петербургу.

По словам местной жительницы, тушение огня замедлилось из-за того, что машина спасателей застряла среди плотно припаркованных авто во дворах с улицы Композиторов. В итоге пожарные побежали к дому на своих двоих. Их машина кое-как протиснулась и позже догнала коллег. Где в момент пожара находились хозяева вспыхнувшей квартиры – неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU