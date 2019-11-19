2019-11-19T01:18:47+03:00
Дом. Семья

У пяти одиноких белок в парке на острове Чухонка наконец-то появилось потомство

Сейчас на Чухонке насчитали 20 белочек [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
У белок на Чухонке наконец-то появились детки. Фото: vk.com/mol.sovet.kolpinoУ белок на Чухонке наконец-то появились детки. Фото: vk.com/mol.sovet.kolpino
Изменить размер текста:

В Парке культуры и отдыха на острове Чухонка Колпинского района белки наконец-то дали потомство. Два года назад туда привезли пять пушистых зверьков в надежде, что они приживутся. Увы, деревья в парке не обеспечивают белок той едой, которую они могут добывать в настоящем лесу. Однако на помощь им приходят дружные и щедрые петербуржцы, подкармливающие пушистиков.

- Белки в благодарность за заботу дали потомство. Сейчас на Чухонке живут около 20 зверьков. Жители города не только приносят белочкам корм, но и строят для них красивые деревянные домики, - сообщает медиацентр правительства Санкт-Петербурга.

По словам местных жителей, белочки охотно выходят к людям. Фото: vk.com/mol.sovet.kolpino

По словам местных жителей, белочки охотно выходят к людям. Фото: vk.com/mol.sovet.kolpino

Добавим, что зверьков пустили заселять парк в Колпинском районе в рамках проекта «Белкин РАЙон». Активисты молодежного совета и по сей день следят за животными. По словам ребят, белки охотно выходят к людям, больше всего они любят полакомиться тыквенными или подсолнечными семечками, фундуком и кедровыми орешками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Миша, я беременна»: В Мурино будущего отца уведомили о ребенке надписью на асфальте
Горящая квартира не дала заснуть перепуганным жильцам многоэтажки на проспекте Просвещения
Ученикам школы в Сестрорецке выдали в столовой компот с червями
В Петербурге ищут хозяев котенку из Крыма, который переболел «кошачьей чумкой»
Неизвестный бросил коктейль Молотова в здание мировых судей в Выборге
Полиция ищет романтиков с фингалом и в «спортивках», укравших плюшевые игрушки из цветочного магазина в Ленсоветовском
В Смольном рассказали, насколько увеличилась численность населения Петербурга
Экс-глава ГУ МЧС по Петербургу добивается через суд огромной пенсии с пожизненной надбавкой в размере 10 окладов ежемесячно
В Петербурге силой снесли шашлычный ресторан в Приморском районе
К Новому году улицы Петербурга украсят 7 тысяч ароматных живых елей в вазонах
Развязку ЗСД с Шуваловским проспектом построят через 2 года за 4 млрд рублей
План продолжения красной ветки метро в Петербурге создадут к лету 2021 года
Боится поесть и сжимается в ожидании удара: кошка Лулу из приюта ищет новых и добрых хозяев
Антимонопольщики возбудили дело из-за цен на гречку
Жительница Нарвы пыталась пронести наркотик «в интимном месте», но попалась
На развязке с Московским шоссе полностью перекроют КАД и пять съездов одновременно
В Финском заливе и реках Петербурга резко упал уровень воды
Банда индюков-хамов перекрыла дорогу в городе Пушкин
«Положительный» мошенник, заработавший на «уборке» Петербурга, получил условный срок
Приставы насильно вселили жителя Ленобласти в новую квартиру
В Петербурге вынесли приговор майору-«решале», обещавшего помочь с поступлением в академию Хрулева
Петербург увеличит субсидии на транспорт в 2020 году
На Карельской таможне задержали сабли, кортики, шпаги и боевой тесак XVIII-XX веков
Мария Захарова назвала свой любимый подарок с брифинга в МИД РФ
Преподаватель ветеринарной академии получил 2,5 года за взятки по предмету «гистология»