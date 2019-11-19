У пяти одиноких белок в парке на острове Чухонка наконец-то появилось потомство

СЕГОДНЯ 01:18 2019-11-19T01:18:47+03:00

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В Парке культуры и отдыха на острове Чухонка Колпинского района белки наконец-то дали потомство. Два года назад туда привезли пять пушистых зверьков в надежде, что они приживутся. Увы, деревья в парке не обеспечивают белок той едой, которую они могут добывать в настоящем лесу. Однако на помощь им приходят дружные и щедрые петербуржцы, подкармливающие пушистиков.

- Белки в благодарность за заботу дали потомство. Сейчас на Чухонке живут около 20 зверьков. Жители города не только приносят белочкам корм, но и строят для них красивые деревянные домики, - сообщает медиацентр правительства Санкт-Петербурга.

По словам местных жителей, белочки охотно выходят к людям. Фото: vk.com/mol.sovet.kolpino

Добавим, что зверьков пустили заселять парк в Колпинском районе в рамках проекта «Белкин РАЙон». Активисты молодежного совета и по сей день следят за животными. По словам ребят, белки охотно выходят к людям, больше всего они любят полакомиться тыквенными или подсолнечными семечками, фундуком и кедровыми орешками.

ИСТОЧНИК KP.RU